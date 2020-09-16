Ханты-Мансийск, , 09:12 — REGNUM В Югре за минувшие сутки выявлено 83 положительных теста на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

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Основные очаги заражения на 16 сентября: Ханты-Мансийск — 26 положительных тестов; Сургут — 10; Нефтеюганск — 8.

Всего с начала пандемии в Югре на 16 сентября зарегистрированы 20 831 случай заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровели 20 017 человек, 179 пациентов с COVID-19 скончались.

Коэффициент распространения инфекции в ХМАО на 16 сентября составляет 1,04.