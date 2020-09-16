Усть-Катав, Челябинская область, , 09:12 — REGNUM В Усть-Катаве Челябинской области в детском центре «Ребячья республика» прокуратура нашла нарушение законодательства о противодействии коррупции. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного органа.

По данным ведомства, директором этого муниципального учреждения был заключён контракт по аренде автомашины, находившейся у его заместителя на праве собственности. Это было сделано доя обеспечения нужд организации.

При этом начальнику управления образования города не было направлено уведомление о таком контракте. Кроме того, между участниками сделки есть прямое подчинение. В связи с этим прокурор города внёс главе управления образования представление об устранении нарушений закона.