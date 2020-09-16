Джакарта, , 09:09 — REGNUM Пресс-секретарь целевой группы по борьбе с COVID-19 в Индонезии Вику Адисасмито заявил, что уровень выздоровления жителей страны находится под контролем и за неделю увеличился до 14,1%, сообщает Antara.

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Согласно данным министерства здравоохранения Индонезии, по состоянию на 15 сентября 2020 года, число активных случаев в стране составило 55 тысяч, или 24,4%, добавление новых носителей SARS-CoV-2 составило 3507 случаев, число выздоровевших после COVID-19 достигло 161 065 человек, или 71,6%, а 8965 человек, или 4%, скончались.

Известно, что всем провинциям и районам в Индонезии поручили серьезно внедрить строгие протоколы здравоохранения во время пандемии, поскольку наблюдается тенденция к увеличению числа новых случаев заражения SARS-CoV-2.

Как сообщало ИА REGNUM, индонезийская национальная ассоциация медсестер провела молитву в память о медицинских работниках, погибших из-за пандемии.

Подробнее в материале: В Индонезии почтили память погибших в пандемии медсестер