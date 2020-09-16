Омск, , 09:09 — REGNUM Ещё в двух омских школах выявлены случаи заражения коронавирусом. На карантин закрыты отдельные классы в Юрьевской школе Кормиловского района и Петровской школе Тевризского района. Об этом сообщает издание NGS55.ru со ссылкой на региональное министерство образования.

Уточняется, что ограничительные мероприятия по-прежнему действуют в школах № 133 и 135, а также в гимназии № 43 в Омске.

Кроме того, некоторые классы в 40 омских школах находятся на карантине из-за ОРВИ.