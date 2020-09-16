Лос-Анджелес, США, , 09:05 — REGNUM Джейк Джилленхол и режиссёр Дени Вильнёв воссоединятся в рамках проекта нового фильма. Об этом 16 сентября сообщил портал Screen Rant.

Актёр обмолвился об этом, выступая в подкасте Team Deakins оператора Роджера Дикинса. «Есть кое-что, над чем мы сейчас работаем», — сказал Джилленхол, к сожалению, не раскрыв больше никакой информации о будущей картине.

Ранее Джейк Джилленхол снялся в таких фильмах Дени Вильнёва, как «Пленницы» и «Враг», их премьеры состоялись в 2013 году. В «Пленницах» актёр исполнил роль детектива, расследующего дело о похищении ребёнка, а во «Враге» он сыграл человека, который неожиданно для себя обнаруживает существование своего двойника.

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