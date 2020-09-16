Москва, , 08:51 — REGNUM Член Общественной палаты РФ и руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев обратился к главе Минздрава Михаилу Мурашко с предложением ограничить продажу алкоголя в новогодние праздники. Об этом 16 сентября сообщает RT.

Хамзаев отметил, что смертность из-за алкогольного отравления в новогодние дни увеличивается практически в два раза. Решить эту проблему можно с помощью ужесточения правил продажи алкогольной продукции в праздничные дни, уверен он.

«Прошу вас совместно с региональными властями рассмотреть возможность ограничить время продажи алкогольных напитков в новогодние праздники четырьмя часами в день (с 14:00 до 18:00)», — говорится в письме.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Хамзаев предложил в пяти регионах страны провести эксперимент — разрешить продажу алкоголя исключительно в специализированных магазинах, которые будут находиться за пределами населённых пунктов. Пилотными площадками инициатор предлагает выбрать регионы, статистика в которых имеет повышенный «алкогольный градус».

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