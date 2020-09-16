Ставрополь, , 08:50 — REGNUM Три девочки подожгли детский игровой комплекс в поселке Солнечнодольске в Изобильненском городском округе Ставропольского края. Личности школьниц установлены, комиссией по делам несовершеннолетних они поставлены на учет, написал у себя в Instagram глава городского округа Владимир Козлов.

Чиновник сообщил, что мероприятия по проверке действий лиц, совершивших поджог детского игрового комплекса на бульваре Солнечном, завершены. Местная полиция отказала в возбуждении уголовного дела в отношении поджигателей, так как на момент совершения преступления школьницы не достигли возраста привлечения к уголовной ответственности.

Фирма-изготовитель игрового комплекса оценила ущерб от поджога почти в 400 тыс. рублей. Солнечнодольское территориальное управление потребовало от родителей подростков возместить причиненный ущерб до 30 сентября 2020 года. В противном случае организация намерена обратиться в суд.