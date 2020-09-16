Самара, , 08:40 — REGNUM Еще один очаг африканской чумы свиней (АЧС) выявлен в Самарской области. Об этом 16 сентября сообщает пресс-служба областного Россельхознадзора.

По сообщению пресс-службы ведомства, в Безенчукскогм районе в селе Купино на территории личного подсобного хозяйства пала домашняя свинья. Результаты лабораторного исследования выявили у погибшего животного геном африканской чумы свиней.

Первый случай АЧС в этом районе выявили 24 июля текущего года. Потом инфекция распространилась на семь сел этого района. Помимо этого, АЧС была выявлена и в трех охотничьих хозяйствах района.

Ранее сообщалось о том, что в текущем году в Самарской области выявлено 110 случаев заболевания африканской чумой свиней.

Читайте ранее в этом сюжете: Россельхознадзор: чума свиней может проникнуть во Францию и Испанию