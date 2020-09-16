Саратов, , 09:18 — REGNUM В Саратовской области по состоянию на 16 сентября коронавирус подтвержден у 14 008 человек, за сутки инфекцию выявили еще у 111 жителей региона. Выздоровели с начала пандемии 9159 человек, за сутки — 104 пациента. Всего скончались 87 саратовцев, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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Среди новых инфицированных — 30 человек из числа контактных, в 81 случае — заражение из неустановленных источников. Снова больше всего инфицированных среди лиц старше 60 лет — 43 человека, шестеро — несовершеннолетние.

В лабораториях на сегодняшний день проведено более 408,6 тыс. исследований, за сутки — свыше 2,7 тыс. тестов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Саратовской области коронавирус выявлен у ряда сотрудников министерства здравоохранения. Носителями инфекции стали два работника областного ведомства. В связи с этим часть сотрудников ведомства уйдет на карантин. Более 60 тестов на COVID-19 сделали другим сотрудникам. Положительных результатов больше не выявлено.

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