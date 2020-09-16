Южно-Сахалинск, , 08:29 — REGNUM На Сахалине малообеспеченным семьям с детьми социальную выплату увеличили в два раза, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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Ранее семьи с детьми от трёх до семи лет и низким доходом получали восемь тыс. рублей в месяц. С сентября сумма соцвыплаты будет составлять 16 тыс. рублей.

«Семьи, где воспитывается хотя бы один ребёнок, не должны остаться без поддержки со стороны правительства, это наша принципиальная позиция», — отметил губернатор Сахалина Валерий Лимаренко.

Как сообщало ИА REGNUM, отцовский капитал для многодетных семей в дополнение к материнскому капиталу предложили ввести власти Ульяновской области.