Владивосток, , 08:33 — REGNUM За минувшие сутки в Приморье лабораторно подтвердились 70 новых случаев заражения коронавирусом, выздоровели 115 пациентов, скончался — один, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.

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На 16 сентября в крае зарегистрировано 10 771 носитель SARS-CoV-2, справились с болезнью — 9201 пациент, умерли 111 приморцев.

«В некоторых школах есть случаи заболеваемости, классы переводятся на онлайн-обучение. Поэтому мы сохраняем систему контроля за организациями, обслуживающими население», — сказал губернатор Олег Кожемяко.

В связи со сложной эпидемиологической обстановкой остаются закрытыми и секции дополнительного образования, в том числе спортивные и художественные.

«Единичные случаи коронавирусной инфекции, которые заносятся в школы, ограничиваются уходом на дистанционное обучение одного класса. При формировании коллективов дополнительного образования есть риск контакта большого количества детей из разных классов и даже школ, которые будут в бессимптомной форме разносить заболевание по своим учебным заведениям. Не рекомендуем открывать секции и учреждения дополнительного образования до конца сентября. Дальше будем смотреть в зависимости от эпидемиологической ситуации», — заявила главный санитарный врач Приморья Татьяна Детковская.

По рекомендации Кожемяко, спортивные секции могут проводить занятия на улице, с условием соблюдения социальной дистанции.

«Можно вынести на природу и занятия, например, художественных секций», — добавил глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии за сутки из 3651 проведённого теста, выявлено 68 новых случаев заражения коронавирусом, выздоровели пять человек, один пациент скончался.