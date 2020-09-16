Иерусалим, , 08:29 — REGNUM За истекшие сутки в Израиле было выявлено свыше 5 тысяч новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 16 сентября сообщает минздрав страны.

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По последним данным, за минувшие 24 часа в стране выявили 5112 новых заразившихся SARS-CoV-2, в результате чего их общее число стало составлять 164 402.

Также сообщается, что за это же время в Израиле от COVID-19 скончались 11 пациентов и теперь суммарное количество летальных исходов достигло 1147.

При этом уточняется, что на данный момент в стране свыше 120 тыс. человек вылечились от нового заболевания.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за истекшие 24 часа на территории Бразилии было выявлено свыше 36 тысяч новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом.