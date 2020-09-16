Южно-Сахалинск, , 08:15 — REGNUM В Южно-Сахалинске в школе №5 у ученика 3 Б класса лабораторно подтвердилось заражение коронавирусом, сообщили к корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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Весь класс по распоряжению Роспотребнадзора перевели на дистанционное обучение. Все контактировавшие с носителем коронавируса ученики и учителя сдадут тесты на SARS-CoV-2. На дистанционном обучении класс пробудет не менее двух недель. В школе проведут дополнительную дезинфекцию.

Накануне в Аниве заражение коронавирусом подтвердилось у работника детского сада. На карантин закрыли две группы.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровске у 1066 учеников диагностировали ОРВИ. Занятия приостановлены в 120 классах в 41 школе.