Пермь, , 08:12 — REGNUM В Пермском крае в июле-августе функционировали 48 детских лагерей: 37 загородных, пять санаторного типа и шесть профильных. В них отдохнули более 17 тыс. детей, сообщает пресс-служба краевой администрации.

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Стоит отметить, в 2019 году на территории Прикамья работало 1 240 летних оздоровительных учреждений, в том числе 47 загородных, 992 лагеря с дневным пребыванием, 14 лагерей санаторного типа и прочие виды учреждений отдыха и оздоровления. За сезон отдохнули более 125 тыс. ребят.

В 2020 году из-за коронавирусного режима детская летняя оздоровительная кампания началась с 4 июля. Лагеря открывались по согласованному с Роспотребнадзором графику.

Руководитель Ассоциации детских лагерей Пермского края Валерий Долгих отметил, что эпидситуация диктовала новые условия работы. В частности, пришлось отказаться от родительских дней. Формат общения детей с родителями изменился. Проводились зум-конференции, велись отрядные чаты и трансляции мероприятий из лагеря. «По словам родителей, было ощущение, что они вместе с ребенком жили в лагере, тем временем находясь у себя в квартире. Для сокращения рисков по COVID-19 в первые четыре дня проводились только отрядные мероприятия. Поэтому было больше индивидуальной работы с детьми, уделялось внимание каждому ребенку. Благодаря этому вожатые и дети быстрее узнали друг друга и подружились», — сказал он.

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