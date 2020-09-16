Грозный, , 08:07 — REGNUM В одной из западных стран готовится провокация, направленная против главы Чечни Рамзана Кадырова. Для этого в специальных засекреченных лабораториях изготовлена маска чеченского лидера. Об этом сообщает «Чечня Сегодня».

По данным информационного агентства, видео, демонстрирующее маску, в точности повторяющую облик Кадырова, появилось в социальных сетях.

«По словам администраторов этих самых групп, восковая маска необходима для подготовки к некой операции с кодовым названием «Двойник», — говорится в сообщении СМИ.

Стало известно, что СМИ взяли данную информацию из аккаунта eldit_net в Instagram. Публикация содержит данное видео с комментариями о том, что операция с кодовым названием «Двойник» готовится в Европе против Рамзана Кадырова. Она находится на последней стадии подготовки, «идёт отбор кандидатов для выполнения провокаций с использованием подготовленного образа».

Стоит отметить, что подтверждений данной информации в официальных источниках пока нет.