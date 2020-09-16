Новокузнецк, Кемеровская область, , 08:06 — REGNUM В Новокузнецке началась вакцинация населения против гриппа. Об этом ИА REGNUM сообщили в мэрии города.

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В администрации муниципалитета уточнили, что в эпидемическом сезоне 2020 года, осложнённом ситуацией с распространением COVID-19, горожанам доступны несколько способов поддержать иммунитет с помощью прививок.

В Новокузнецк уже поступило чуть более 136 тысяч доз для взрослого населения (65% от плана вакцинации в городе) и около 26 тысяч доз детской вакцины (43% от плана).

На территории города начали действовать передвижные пункты для осуществления вакцинации от гриппа.