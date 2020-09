Стокгольм, , 08:04 — REGNUM Студия Frictional Games назвала дату релиза своей новой игры в жанре ужасов Amnesia Rebirth. Анонсирующий трейлер разработчики разместили 15 сентября на YouTube-канале компании.

Третья игра хоррор-серии выйдет на платформах PS4 и ПК (Steam, GOG, Epic Game Store) 20 октября 2020 года. Её сюжет расскажет о женщине по имени Таси Трианон, которая, проснувшись, обнаруживает себя в сооружении, расположенном в одной из пустынь на территории Алжира.

Первая игра серии Amnesia: The Dark Descent вышла в сентябре 2010 года. Над созданием второй — Amnesia: A Machine for Pigs (2013) работала британская компания The Chinese Room, а Frictional Games выступила в качестве издателя. Компания также известна как разработчик хоррор-игры SOMA.

Читайте ранее в этом сюжете: Бывшие разработчики «Ведьмака 3» анонсировали необычную игру The Invincible