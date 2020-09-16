Оренбург, , 07:41 — REGNUM В Оренбурге в отношении сотрудника банка возбуждено уголовное дело. Старшего менеджера операционного отдела обвиняют в крупном мошенничестве с использованием служебного положения. Ущерб кредитному учреждению оценивается в 12 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по Оренбургской области.

По данным следствия, менеджер оформил 20 фиктивных кредитных договоров с гражданами. Как выяснилось, мужчина является игроманом. Он планировал погашать кредиты при выигрыше. Однако оформлял все новые и новые кредиты, чтобы вносить ежемесячные платежи по оформленным ранее договорам.

Избежать выявления мошеннической схемы не удалось. При переходе банка на работу дистанционным способом злоумышленник не мог сделать перечисления удаленно. Общая сумма причиненного ущерба составила около 12 млн рублей.

Мужчине грозит до шести лет лишения свободы. В настоящее время фигурант уголовного дела находится под подпиской о невыезде.