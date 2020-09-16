Нью-Дели, , 07:41 — REGNUM В Индии количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа превысило 5 миллионов, сообщает пресс-служба индийского минздрава.

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Всего с начала пандемии в республике подтвердили 5 019 825 случаев инфицирования SARS-CoV-2. Общее число жертв осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в Индии достигло 82 066 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 сентября в Индии выявили более 94 тысяч случаев заражения коронавирусом нового типа. В тот же день от осложнений COVID-19 в республике скончались 1114 пациентов.

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