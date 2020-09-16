Новато, США, , 07:35 — REGNUM Студия Hangar 13 опубликовала системные требования игры Mafia Definitive Edition, которая является ремейком Mafia: The City of Lost Heaven. Об этом 16 сентября сообщил портал DSOGaming.

На минимальных настройках графики Mafia Definitive Edition можно будет запустить на компьютере, оборудованном процессором Intel Core-i5 2550K (или AMD FX-8120), 8 гигабайтами оперативной памяти и видеокартой Nvidia GeForce GTX 660 (или AMD Radeon HD 7870).

Для комфортной игры понадобиться ПК с Intel Core-i7 3770 (или AMD FX-8350), 16 гигабайтами «оперативки» и видеокартой Nvidia GeForce GTX 1080 (или AMD Radeon RX 5700).

Релиз игры запланирован на 25 сентября 2020 года. 10 сентября 2020 разработчики выложили в сеть сюжетный и геймплейный трейлеры.

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