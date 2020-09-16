Новосибирск, , 07:34 — REGNUM В Новосибирской области, по данным оперативного штаба на утро сегодня, 16 сентября, за минувшие сутки выявлено 53 новых случая заражения коронавирусом. За это же время выписаны 82 пациента.

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"Скончались ещё три пациента: мужчины в возрасте 44 года, 72 года и женщина в возрасте 85 лет. Всего в регионе умер 401 человек, — уточняет оперштаб. — В отделениях реанимации находятся 44 человека, на ИВЛ — девять пациентов».

Всего в регионе зафиксировано 12 260 случаев заражения коронавирусом, 11 016 пациентов выздоровели.