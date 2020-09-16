Тюмень, 16 сентября 2020, 07:17 — REGNUM В Тюменской области запрещена охота на дичь в районах, где обнаружен птичий грипп. Соответствующее постановление главы региона опубликовано на официальном портале правовой информации региона.
Напомним, птичий грипп был выявлен в хозяйствах Абатского, Бердюжского, Казанского, Сладковского районов Тюменской области. Источником вируса признаны дикие водоплавающие птицы.
Птичий грипп — это острое инфекционное заболевание птиц, передающееся человеку, характеризуется лихорадочным синдромом, поражением лёгких и высокой летальностью.