Гонконг, Китай, , 07:12 — REGNUM Власти Китая отчитались о текущей ситуации с COVID-19 за пределами материковой части страны, сообщает 16 сентября агентство Синьхуа.

По данным Национальной комиссии здравоохранения КНР, в специальном административном района (САР) Гонконг с начала эпидемии было зафиксировано 4975 случаев COVID-19, из которых 102 оказались смертельными. Из больниц было выписано 4646 человек.

В САР Макао было выявлено 46 заболевших, все они давно выздоровели, вновь заболевших не выявляется уже давно. На Тайване зафиксировано 499 заболевших, из которых 476 выздоровели, семеро скончались.

На материковой части Китая с начала эпидемии выявлено 85 214 случаев заболевания COVID-19, из которых 80 437 человек выздоровели, а 4634 человека скончались.