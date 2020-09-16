Оренбург, , 07:10 — REGNUM В Оренбургской области пограничники задержали автомобили, которые пытались вывезти за границу. Две иномарки имеют регистрационные номера Ленинградской и Московской областей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УФСБ по Оренбуржью.

По данным ведомства, автомобиль «Хендай Солярис» 2020 года перевозился в качестве груза на платформе эвакуатора. Транспортное средство задержано на многостороннем автомобильном пункте пропуска (МАПП) через государственную границу Маштаково.

На МАПП Сагарчин задержали внедорожник «Тойота Лэнд Крузер» с госномерами Московского региона. Обе машины переданы полиции для дальнейшего разбирательства.

Стоит отметить, это второй случай за месяц, когда ведомства сообщают о пресечении попытки вывоза угнанных автомобилей. В начале сентября на трассе Оренбург — Орск выявлен автовоз, в котором находились шесть машин, угнанных из Германии, а также регионов России.

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