Варшава, , 07:10 — REGNUM Студия Starward Industries анонсировала проект The Invincible. Об этом 16 сентября сообщил портал IGN.

Игра будет выполнена в жанре научно-фантастического триллера от первого лица. Разработчики выложили в сеть первые скриншоты и рассказали о сюжете. Геймерам предложат взять на себя роль учёного, который оказался на враждебной планете.

Герой отправится на таинственную миссию, в рамках которой ему нужно будет найти пропавшего члена космического корабля. Отмечается, что игра будет создаваться в необычной стилистике «ретро-атомпанка», напоминающей эпоху космической гонки.

https://twitter.com/Nibellion/status/1305910588674125824

Starward Industries была создана бывшими разработчиками игр «Ведьмак 3: Дикая охота», Cyberpunk 2077 и Dying Light. The Invincible является первым проектом компании. Ожидается, что релиз игры состоится в 2021 году.

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