Пекин, , 07:08 — REGNUM На материковой части Китая за сутки не выявлено ни одного нового локального случая COVID-19, сообщает 16 сентября агентство Синьхуа.

По данным Национальной комиссии здравоохранения КНР, в стране за сутки было выявлено 12 новых «импортных» случаев опасной инфекции. То есть у прибывших в страну из-за рубежа.

Ни одного нового случая подозрения на инфекцию, равно как и смерти от инфекции в стране выявлено за сутки не было. Из больниц было выписано 11 пациентов, переболевших опасными инфекциями по выздоровлении.

Общее число подтвержденных случаев COVID-19 в Китае с начала эпидемии достигло 85 214, из которых 4634 оказались смертельными, из больниц было выписано 80 437 человек.