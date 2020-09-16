Абакан, , 07:06 — REGNUM 99% жилищного фонда Хакасии готовы к началу отопительного сезона. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, паспорта готовности получили 1673 многоквартирных дома.

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По словам исполняющего обязанности министра строительства и ЖКХ региона Валерия Келина, инспекторы начали проверять дома ещё летом. Полученный результат он назвал хорошим. При этом 84 дома паспорта до сих пор не получили.

«Здесь основной проблемой стала задолженность перед ресурсоснабжающей организацией ООО «СГК» и рядом управляющих компаний. В том числе, не проводятся работы по подготовке к отопительному сезону в 8 многоквартирных домах», — отметили в правительстве.

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