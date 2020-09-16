Хабаровск, , 07:06 — REGNUM По поручению врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярёва активизировалась работа с дольщиками, которые долгие годы не могут получить свои квартиры, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

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«Каждый проблемный долгострой необходимо разобрать в ручном режиме, принять «дорожные карты», — сказал Михаил Дегтярёв.

В краевом минстрое составили список встреч с застройщиками. Особое внимание уделено компаниям, которые находятся в стадии банкротства. В этом случае региональные власти контролируют целевое направление средств на достройку. Аналогичная ситуация сложилась вокруг компании ООО «Свой дом». Достройку нескольких домов в Краснофлотском районе уже обсудили с дольщиками.

Так, до конца года планируется ввести в эксплуатацию дом №6.

В ближайшее время запланированы встречи с дольщиками, которые вложились в квартиры в проблемных домах компаний ООО «Город», ООО «Востокстройсервис», ООО «Диалог», ООО «Тополек».

На уровне правительства РФ были достигнуты договоренности о финансировании проблемных строек по линии федерального центра. Специалисты Федерального фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства — провели оценку проблемных долгостроев Хабаровска.

В список попали 11 домов, жильё в которых приобрели около 1200 жителей Хабаровского края. Затраты на восстановление прав дольщиков, в том числе достройку составят около 1 млрд 310 млн рублей. Доля краевого софинансирования — 210 млн рублей.

Решение о достройке или выплатах компенсаций дольщикам будет принято в ходе заседания Наблюдательного совета фонда.

Как сообщало ИА REGNUM, в Новосибирской области начата доследственная проверка по обращению дольщиков двух жилых домов микрорайона «Радужный» в селе Верх-Тула Новосибирского района, которые не могут получить жильё много лет.