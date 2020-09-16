Каир, , 06:16 — REGNUM В Египте за прошедшие сутки выявили 163 случая заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба египетского минздрава.

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По его данным, всего с начала пандемии в Египте выявили 101 340 случаев инфицирования SARS-CoV-2. Также за 15 сентября на египетской территории скончались 18 человек от болезней, вызванных новым коронавирусом. Таким образом общее число жертв осложнений COVID-19 в стране достигло 5679 человек.

Кроме того, за минувшие сутки в Египте выписали из медучреждений с выздоровлением еще 776 пациентов. Всего с болезнью справиться в стране смогли 85 745 человек.