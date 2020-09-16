Москва, , 06:09 — REGNUM Президенту Белоруссии Александру Лукашенко нужна «боевая партия», в противном случае его ждет проигрыш, а страна умоется кровью, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

«Эту заразу надо мягко и деликатно выжигать с корнем. Они уже у вас лагеря тренировочные делают по всей стране! Вы что, не понимаете, почему на Украине все удалось, а здесь у вас не удается?» — заявил Кургинян.

По его словам, пока снос власти в Белоруссии не удался потому, что Лукашенко, во-первых, смелый человек, который не струсил, отмечает Кургинян, именно это во многом определило то, что госпереворот в Белоруссии был переведен из «блицкрига» в затяжной конфликт, но и не более того.

«На Украине кровавый бандеровский актив, готовый убивать, был, они не успели сделать его в Белоруссии. Для того чтобы перевести все в кровавую фазу, им нужно перекинуть контингенты. Я точно знаю, кто это все ведет. Это все на подряде находится у внешней разведки Польши. Однозначно, просто в одном доме все это управление содержится», — продолжил эксперт.

Он также добавил, что, если эти активы будут переброшены в Белоруссию, всё, что происходило на Украине, покажется детским лепетом по степени жестокости и кровавости процессов.

Политолог отметил, что Лукашенко и белорусскому обществу не подобает успокаивать себя тем, что «блицкриг» сорван, поскольку проигрыш в затяжной войне может обернуться еще большей кровью. А поэтому Лукашенко должен перебрать окружение, приблизив тех, кто готов сражаться и определяться до конца.