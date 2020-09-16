Москва, 16 сентября 2020, 06:09 — REGNUM Президенту Белоруссии Александру Лукашенко нужна «боевая партия», в противном случае его ждет проигрыш, а страна умоется кровью, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».
По его словам, пока снос власти в Белоруссии не удался потому, что Лукашенко, во-первых, смелый человек, который не струсил, отмечает Кургинян, именно это во многом определило то, что госпереворот в Белоруссии был переведен из «блицкрига» в затяжной конфликт, но и не более того.
Он также добавил, что, если эти активы будут переброшены в Белоруссию, всё, что происходило на Украине, покажется детским лепетом по степени жестокости и кровавости процессов.
Политолог отметил, что Лукашенко и белорусскому обществу не подобает успокаивать себя тем, что «блицкриг» сорван, поскольку проигрыш в затяжной войне может обернуться еще большей кровью. А поэтому Лукашенко должен перебрать окружение, приблизив тех, кто готов сражаться и определяться до конца.