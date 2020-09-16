Нейпьидо, , 06:07 — REGNUM В Мьянме за минувшие сутки умерли еще четыре пациента с коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения и спорта страны.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: страны продолжают борьбу с пандемией – все новости»

Отмечается, что у пациентов коронавирус нового типа вызвал осложнения уже имевшихся болезней, что привело к смерти.

Также за 15 сентября в Мьянме выявили еще 134 зараженных. Таким образом, общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в Мьянме достигло 3636.