Вашингтон, , 06:07 — REGNUM Президент США Дональд Трамп продемонстрировал на мероприятии в штате Пенсильвания пятнадцатиминутный тест на коронавирус американской компании Abbott. Трансляцию с мероприятия 15 сентября вела телекомпания ABC.

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В ходе мероприятия Трамп достал из кармана пиджака и продемонстрировал на камеры небольшую картонку с тестовой полоской, заявив, что хочет продемонстрировать «нечто особенное» — новый тест, созданный компанией Abbott. Который выглядит простым, но является «очень сложным».

«Этот тест даёт очень точный результат. Люди смогут хранить его у себя и проверяться, хотя лучше, конечно, посетить врача. Но он очень простой в использовании и очень точный», — заявил президент.

Как сообщало ИА REGNUM, Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США выдало разрешение на использование нового экспресс-теста на коронавирус SARS-CoV-2 компании-разработчика Abbott, который при стоимости $5 выдаёт результат через 15 минут.

В августе с компанией был заключён контракт на создание 15 млн быстрых тестов на антитела к коронавирусу.

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