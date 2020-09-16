Петропавловск-Камчатский, , 06:03 — REGNUM На Камчатке за сутки выявили 23 новых случая заражения коронавирусом. За весь период пандемии инфицирование лабораторно подтверждено у 4155 жителей края, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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За последние сутки в крае полностью излечились 10 пациентов, за весь период — 3228. Продолжают проходить лечение в стационарах 125 человек. 71 носитель коронавируса болеет пневмонией.

С момента начала пандемии в регионе провели более 125 тыс. исследований на новую коронавирусную инфекцию.

Как сообщало ИА REGNUM, врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв вакцинировался от COVID-19.