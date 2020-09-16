Якутск, , 06:05 — REGNUM Для выезжающих из ликвидированных населённых пунктов в районах Крайнего Севера правительство РФ выделило четырём регионам почти 500 млн рублей на жилищные сертификаты, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на официальный портал.

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В числе получателей федеральных субсидий: Колыма, Якутия, Чукотка и Коми.

Всего регионы на расселение ликвидированных посёлков и деревень получат 489,3 млн рублей. Планируется переезд 219 семей.

Так, Якутии выделили 288,2 млн рублей, Колыме — 40,8, Чукотке — 158,4, Коми — 1,9 млн рублей.

Ликвидируют населённые пункты, где больше нет необходимой социальной инфраструктуры.

Как сообщало ИА REGNUM, на Колыме для выезда жители посёлков Кулу, Таскана, Эльгена и Спорного получили 40,8 млн рублей на жилищные сертификаты.