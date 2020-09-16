Вашингтон, , 05:42 — REGNUM В Rocket League появится кроссовер с Fortnite, приуроченный к запуску бесплатной модели распространения игры. Об этом 15 сентября сообщила Twitter-страница Fortnite.

Ивент (внутриигровое событие) будет называться Llama-Rama, оно состоится вскоре после того, как Rocket League станет бесплатной (23 сентября 2020 года). Ожидается, что это произойдёт 25 или 26 сентября, пока нет информации о том, что разработчики предложат геймерам.

https://twitter.com/FortniteGame/status/1305899956058951680

Релиз Rocket League состоялся 7 июля 2015 года. Игра представляет собой «футбол на автомобилях». В июле 2020 года разработчики сообщили, что игра начнёт распространяться по модели free to play и «переедет» из сервиса Steam в Epic Games Store.

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