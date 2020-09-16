Кемерово, , 05:40 — REGNUM В Кузбассе начата доследственная проверка по сообщению о невыплате заработной платы рабочим. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

Напомним, накануне, 15 сентября, в Кемерове несколько рабочих устроили забастовку на строительном кране из-за невыплаты заработной платы.

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«По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области организована доследственная проверка. На место незамедлительно выехала следственная группа под руководством заместителя руководителя управления, рабочие опрашиваются, изымается необходимая следствию документация. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — уточнили в СКР.

Напомним, что в ситуации сейчас разбирается также прокуратура Кузбасса.