Горно-Алтайск, , 05:38 — REGNUM В Республике Алтай общее число подтверждённых случаев заражения коронавирусом за всё время эпидемии достигло 2681. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, за минувшие сутки специалисты выявлен 41 новый случай.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: все ещё первая волна – все новости»

«Коронавирус подтвердился у 13 жителей Кош-Агачского района, в том числе у шести детей; у 12 жителей Онгудайского района, в том числе у одного ребёнка; у восьми жителей города Горно-Алтайска; у четырёх жителей Улаганского района, в том числе у двух детей; у трёх жителей Майминского района; у одной жительницы Усть-Канского района. 20 новых случаев выявлены по контакту с ранее заболевшими», — отметили в штабе.

Тем временем, за сутки выздоровели 34 пациента. Всего к настоящему времени выписаны из больниц с выздоровлением 2191 человек. Под медицинским наблюдением остаётся 471 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: В Горном Алтае вновь зафиксирован резкий прирост носителей коронавируса