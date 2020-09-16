Кемерово, , 05:35 — REGNUM В Кемерове несколько рабочих устроили забастовку на строительном кране. Причина — невыплата заработной платы. Об этом ИА REGNUM сообщили в прокуратуре Кузбасса.

«В Кемерово несколько человек, находясь на строительном кране, отказались спускаться вниз, пока не будут выполнены их требования о выплате заработной платы. В связи с этим прокуратурой области организована проверка исполнения трудового законодательства и соблюдения прав работников, — уточнили в ведомстве. — От граждан приняты заявления, прокуратурами Ленинского и Заводского районов проводится проверка».

Отметим, что инцидент произошёл накануне, вечером 15 сентября.