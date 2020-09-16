Улан-Удэ, , 05:32 — REGNUM В Бурятии за минувшие сутки специалисты выявили сразу 71 новый случай заражения коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, общее число подтверждённых случаев достигло 6055, из которых в Улан-Удэ зарегистрированы 3516.

Информация по заболевшим. Республика Бурятия Egov-buryatia.ru

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"Из 71 новых случаев COVID-19: 23 чел. — обследованы по обращению с признаками ОРВИ, остальные — контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19», — отметили в штабе.

К настоящему времени выписаны из больниц с выздоровлением 5076 человек, в том числе 68 за последние сутки. В стационарах остаётся 391 пациент. 18 тяжёлых больных находятся в реанимации, 13 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.

Занятость коечного фонда достигла 46,2 — из 877 коек в медицинских учреждениях республики свободно 472. 528 заражённых с лёгким течением COVID-19 лечатся в амбулаторном режиме.

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