Вашингтон, , 05:29 — REGNUM Создатель серии видеоигр про Марио Сигэру Миямото в в честь 35-летия персонажа дал ему несколько жизненных советов. Об этом 16 сентября сообщил портал Screen Rant.

«Жить так, чтобы быть верным себе, гораздо приятнее, чем соревноваться с другими», — сказал Миямото, добавив, что 35-летний усатый сантехник в будущем будет очень занят, поэтому ему нужно заниматься спортом и ухаживать за усами.

Геймдизайнер также рассказал, как он создал Марио: герой появился в результате предпринимаемых Миямото попыток создать из нескольких пикселей оригинального персонажа, используя доступную в то время технологию.

Оригинальная Super Mario Bros. вышла 13 сентября 2020 года. Ранее ИА REGNUM сообщило: в честь 35-летия игры компания Nintendo открыла специальный сайт.

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