Москва, , 05:26 — REGNUM Коронавирус не так опасен, как его представляют, но нужно готовиться к появлению более серьезных инфекций, считает врач и телеведущий Александр Мясников. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 1».

Александр Мясников Dmitry Rozhkov

По его мнению, в настоящий момент человечество проводит тренировку борьбы с эпидемиями.

Александр Мясников «Ковид не дотягивает до апокалипсиса. Ковид скорее для нас тренировочный бой. Ты еще не выступаешь, а просто на ринге со спарринг-партнером тренируешься».

Телеведущий отметил, что пять лет назад он предупреждал, что основная угроза для жизни людей которая исходит от инфекций более значительна, чем от сердечно-сосудистых заболеваний.

Мясников добавил, что новая эпидемия может иметь летальность до 30−35%. При этом ее переносчиками могут быть дикие животные, что сделает карантинные меры бесполезными.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте Александр Мясников написал в своем Telegram-канале, что введение ограничительных мер из-за пандемии является генеральной репетицией перед грядущими эпидемиями гриппа.

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