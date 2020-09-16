Якутск, , 05:32 — REGNUM В Якутии за сутки из 3651 проведённого теста выявлено 68 новых случаев заражения коронавирусом, выздоровели пять человек, один пациент скончался, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.

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Большая часть носителей SARS-CoV-2 выявлена в Якутске — 35 человек. Остальные в Мирнинском, Амгинском, Мегино-Кангаласском, Верхневилюйском, Намском, Алданском, Горном, Таттинском и Хангаласском районах.

На 16 сентября зарегистрировано положительных тестов на коронавирус 8331, полностью излечились 6049 пациентов, не справились с болезнью 92 человека.

С начала пандемии обработано 431 600 тестов — лаборатории вновь перешли на круглосуточный режим работы.

Открыт новый инфекционный стационар на 60 мест, всего в Якутске 1629 коронавирусных коек. Планируют добавить ещё два инфекционных стационара на 180 мест.

Как сообщало ИА REGNUM, вторую, а затем и третью волну коронавирусной инфекции следует ожидать, если в России не будет проведена массовая вакцинация, заявил директор Центра им. Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург.