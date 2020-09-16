Вашингтон, , 05:15 — REGNUM Многие разработчики инди-игр выложили в Steam бесплатные демонстрационные версии своих проектов. Об этом 16 сентября сообщил портал Screen Rant.

Акция приурочена к мероприятию PAX Online, которое стартовало 12 сентября 2020 года и завершит свою работу 20 сентября. Издание отмечает, что геймерам стоит обратить внимание на такие игры, как Swapette Showdown, IONIA, Mutropolis, Haiki и DwarfHeim.

Напомним, проведение выставки игровой культуры PAX West было отменено в 2020 году из-за эпидемии коронавируса. Самые первые мероприятия прошли в 2004 году в США и Австралии.

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