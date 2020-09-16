Мехико, , 05:10 — REGNUM Власти Мексики подвели итоги государственной лотереи с призовым фондом в 2 млрд песо (около $95 млн), который примерно равен стоимости президентского самолета, выставленного на продажу. Объявление выигрышных номеров проходило в прямом эфире на канале организаторов розыгрыша на YouTube.

«У нас будет 100 призов по 20 млн песо каждый ($945 тыс.), что в сумме эквивалентно стоимости президентского самолета», — заявил главный организатор Эрнесто Прието.

Всего на розыгрыш было продано 4 млн билетов, стоимость каждого из них составляла 500 мексиканских песо. Полученные от лотереи средства направят на закупку медоборудования для мексиканских больниц.

Ранее власти Мексики решили продать президентский самолет, купленный бывшим лидером страны. По их мнению, воздушное судно стало символом роскоши и коррупции мексиканских властей.