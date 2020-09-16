Сеул, , 04:42 — REGNUM В Южной Корее за минувшие сутки выявили 113 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

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По его данным, среди новых случаев 105 связаны с распространением инфекции внутри страны, остальные являются импортными. При этом уже на протяжении двух недель в Южной Корее ежедневно выявляют менее 200 зараженных ежедневно.

Всего с начала пандемии в республике подтвердили 22 504 случая заражения коронавирусом нового типа. За 15 сентября новых летальных случаев среди пациентов с коронавирусной инфекцией выявлено не было. Таким образом общее число жертв осложнений COVID-19 в Южной Корее осталось прежним — 367 человек.