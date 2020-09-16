Пекин, , 04:29 — REGNUM Больницы Китая за сутки покинуло 11 человек по выздоровлении от COVID-19, сообщает 16 сентября агентство Синьхуа.

По данным Национальной комиссии здравоохранения КНР, еще 143 человека продолжают получать медицинскую помощь в больницах страны с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции.

Всего 80 437 пациентов было вылечено и выписано из больниц страны. Общее число заболевших в Китае достигло 85 214 с начала эпидемии, из них 4634 человека скончались.