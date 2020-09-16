Пекин, , 04:22 — REGNUM На материковой части Китая за прошедшие сутки было выявлено 12 новых «импортных» случаев COVID-19, сообщает 16 сентября агентство Синьхуа.

По данным Национальной комиссии здравоохранения КНР, обще число заболевших в Китае достигло 2665 с начала эпидемии. Из общего числа новых «импортных» случаев, четыре были выявлены в провинции Сычуань и под два в Шанхае и Фуцзяни, по одному — в Чжэцзяне, Гуандуне, Юньнани и Шэньси.

Из общего числа «импортных» случаев, 2522 человек было выписано из госпиталей страны по выздоровлению, еще 143 остались госпитализированными. Смертей среди «импортных» пациентов нет.