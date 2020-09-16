Анкара, , 04:21 — REGNUM Три гражданки РФ были арестованы в пятизвездочном отеле в турецком городе Анталье за избиение медсестры тапками, сообщает издание Hurriyet.

В день заезда в гостиницу женщины отправились в медицинский кабинет. Одна из них пожаловалась на боль в ступне. После того как медсестра попросила их надеть защитные маски, женщины устроили скандал и начали оскорблять медработника.

В ходе скандала одна из отдыхающих бросила в лицо медсестры тапок, попавший ей в глаз. В кабинете также присутствовал врач, который вмешался в потасовку.

Полицейские, прибывшие на место инцидента, увезли участниц конфликта в участок, а позже в больницу, где у медсестры диагностировали травму глаза. У задержанных было выявлено алкогольное опьянение.

Напомним, в конце августа на пляже в Сочи произошла массовая драка туристов с сотрудниками охраны прибрежной зоны.

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