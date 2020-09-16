Новый Орлеан, США, , 03:05 — REGNUM На атлантическое побережье США — штаты Флорида, Миссисипи и Луизиана — через несколько часов обрушится ураган «Салли». Об этом 15 сентября сообщает Национальный центр США по наблюдению за ураганами.

В настоящее время ураган находится в 135 километрах к югу от города Мобайл (штат Алабама) и перемещается в северном направлении со скоростью около одного километра в час. Скорость ветра внутри урагана достигает 35,7 м/с.

На побережье Флориды, Миссисипи и Луизианы, куда приход «Салли» ожидается в ближайшие часы, объявлено штормовое предупреждение. При сохранении направления движения урагана и дальше, он затронет штаты Джорджия, Южную и Северную Каролины.

Напомним, что жителям некоторых районов Нового Орлеана (штат Луизиана), в котором проживает примерно 390 тыс. человек, из-за приближения урагана предписано эвакуироваться. Предписания об эвакуации были сделаны и в некоторых других городах, расположенных на юге Луизианы, включая город Морган-Сити, в котором проживает около 15 тысяч человек.

Как сообщало ИА REGNUM, урагану «Салли», который приблизился к побережью ряда южных американских штатов, присвоена вторая категория потенциального ущерба.

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