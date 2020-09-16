Иерусалим, , 02:46 — REGNUM В Израиле за прошедшие сутки выявили 4034 случая заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба израильского минздрава.

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Таким образом, общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом на израильской территории достигло 164 402. Также за 15 сентября в Израиле скончались 11 пациентов с COVID-19. Всего с начала пандемии в стране жертвами осложнений, вызванных новым коронавирусом, стали 1147 человек.

В настоящее время в израильских больницах находятся 1153 пациента с коронавирусной инфекцией. Среди них 534 — в тяжелом состоянии. Всего на территории Израиля зафиксировано 42 528 активных случаев заболевания COVID-19.